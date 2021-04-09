Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin
Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin
Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin
Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin
Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin
Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin