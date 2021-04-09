CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz hiçbir zaman, ‘HDP ile beraber bir parti olduk’ demedik ama bizim bir özelliğimiz var. Tarihin bize yüklediği bir özellik bu. Biz zulmün karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susmayız.”