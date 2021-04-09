Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

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Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

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Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabin

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Çok kıskandım

İnsanları sahip olduklarıyla değil, başardıklarıyla kıskanırım ben. Merkel’i çok kıskandım.