Test kriterleri değişiyor: İstanbul’da her 100 kişiden biri ‘corona’ olabilir

Özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa uygulanan Covid-19 tesinin kriterleri değiştiriliyor. Artık boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal gibi şikayetlerden biri bile varsa test yapılacak.

Fotoğraf: DHA

‘Yarısı belirtisiz kişilerden’

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemi başladığında hastalarının yüzde 70’inde ateş ve öksürük görülürken, ateş için bu oranın şimdi yüzde 20’lere kadar düştüğünü, Sağlık Bakanlığı’nın güncellemesinin yerinde olduğunun belirtti.

Reklam

Ceyhan ‘dünya genelinde bulaşların yüzde 45’inin artık belirtisiz kişilerden oluştuğunu’ ifade ederek, “Türkiye’de hastalığını bilmeden yaşayan 300 bin kişi olduğu düşünülüyor. İstanbul’da her 100 kişiden birinin virüs taşıdığı sanılıyor” dedi.

‘Meslek gruplarına göre test’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, güncellemeleri şöyle değerlendirdi: “Bakanlık vaka tanımlarını sürekli güncelledi. Bu konuda büyük bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre, test yapılacak gruplar belirlenecek. Zaten ameliyat öncesi büyük bir gruba bu testler planlanıyor. Tabii her şey verilere bağlı. Şu anda da test algoritmaları konusunda çalışma devam ediyor. Meslek gruplarına göre testi de veriler belirleyecek. Her şey günü gününe, saati saatine takip ediliyor. Bakanlığın büyük bir test kapasitesi var. Hastalar azaldıkça riskli alanlarda testler devam edecek.”

‘Günlük test sayısı 58 bine ulaştı’

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise Güney Kore’deki bir araştırmadan bahsederek şunları söyledi: “26 Mayıs’ta yayınlanan Güney Kore kaynaklı bir çalışmada, belirtisi ve temas öyküsü olmayan hastaların yüzde 2.64’ünde pozitiflik saptandı. Türkiye’de bir organize sanayi bölgesinde yapılan taramada ise bu oranın binde 3.5 olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki günlük test sayısı 58 bine yaklaştı. Bunlara tarama amacıyla yapılan testler de dahil.”