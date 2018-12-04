Test edildi: Sensörlü elbise giyen üç kadın dört saatte 157 defa tacize uğradı

Brezilya’da teması ölçen sensörlerin yerleştirildiği bir elbiseyle yapılan sosyal deneyde özel dikilmiş kıyafet giyen üç kadın saatte yaklaşık 40 defa taciz edildi.

İstatistiklere göre Brezilya’da kadınların yüzde 86’sı gece kulüplerinde tacize uğruyor. Bu konuya dikkat çekmek için küresel bir içecek markası bir deney gerçekleştirdi. Proje kapsamındaki deneyin amacıysa kadınlara yönelik tacizlere karşı farkındalık yaratmaktı.

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Quartz’in haberine göre‘The Dress For Respect’ adlı projede sensörler aracığılıyla fiziksel temas ve basıncı algılayan bir elbise geliştirildi. Ayrıca ileri düzeydeki sensörlerin algıladığı temaslar doğrudan bilgisayara yansıtıldı. Böylelikle kıyafeti giyen kadınların uğradığı taciz, temasın şiddeti ve vücudun temas edilen kısmı gerçek zamanlı olarak tespit edilebilecekti. Ayrıca temasın şiddeti renklere göre de ölçümlenebiliyordu.

Erkekler sensöre şaşırdı!

Hazırlık aşamasından sonra deneye geçildi. Üç kadın Sao Paulo’da önceden belirlenen bir gece kulubüne gitti.

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Deney ekibinin önceden konuşlandığı kulübe giden kadınlar yaklaşık dört saatte 157 defa tacize uğradı. Başka bir deyişle bir saatte 40 defa!

Deneyin sonundaysa tacizci erkelere de görüntüler izlettirildi. Erkeklerin çoğunun artık yıpranmış vaziyetteki elbisenin içinde sensör olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdiği aktarıldı. Deney sosyal medyada da kamuoyuyla paylaşıldı.