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Yaramazlara biraz batar!

Teslimat durmuştu: Türk pilotlar ABD’deki F-35 eğitimine bir süre daha devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’ye teslimatları geçici olarak durdurulan F-35 uçakları için Amerika’da eğitim gören Türk pilotların ve teknik ekibin çalışmalarına bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin bütçe tasarısını onaylamıştı.

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Bu tasarıya göre, Pentagon’un 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

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Amerika’nın Sesi’ne konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türk pilotların ve teknik ekibin bu rapor Kongre’ye sunulana kadar Arizona’daki eğitimlerine devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

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