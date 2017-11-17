Tesla’nın yeni harikaları: Elektrikli TIR ve gelmiş geçmiş en hızlı ‘seri’ otomobil

Tesla CEO’su Elon Musk, ilk elektrikli TIR Semi Truck ve yeni spor otomobil Tesla Roadster 2.0’yi tanıttı.

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı yeni spor otomobilin 0’dan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını ve bugüne kadar seri üretimi yapılan en hızlı araç olacağını da vurguladı.

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Tesla Semi Truck ise yüklü değilken 0’dan 100’e 5 saniyede, yüklüyken 20 saniyede ulaşabilecek.

Tam dolumla 800 kilometre menzile sahip aracın aktarım parçaları için 1.6 milyon kilometre garantisi var. Bu, dünya çevresinde 40 tura denk geliyor.

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarjla 640 kilometre gidebileceğini de söyledi.

Musk elektrikli kamyonun ‘Bugatti Chiron’dan daha aerodinamik olduğunu savundu. Tesla Semi Truck’ın tasarımında mermiden esinlenilip aerodinamik özellikleri artırılmış.

‘Otomatik pilot’ özelliği bulunan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli TIR’ı almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.