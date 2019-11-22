Tesla’nın yeni aracının ‘kurşun geçirmez’ denen camı demir bilyeye dayanamadı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk elektrikli pikap kamyonunu görücüye çıkardı. Tanıtım sırasında aracın zırhlı camlarının dayanıklılığını göstermek amacıyla camlara demir bilye atıldığında ise camlar kırıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen lansmanda, Tesla’nın CEO’su Elon Musk ‘Cybertruck’ isimli yeni aracı tanıttı. Lansman sırasında zırhlı camların dayanıklılığını test etmek isteyen sunucu, Elon Musk’ın “Demir bilyeleri cama at” demesi üzerine bilyeleri fırlatınca arabanın her iki camı da buzlandı.

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Musk ise “En azından camı kırıp içinden geçmedi” diye espiri yaparak durumu toparlamaya çalıştı.

Lansmanda ayrıca yeni bir ATV modeli de tanıtıldı. ATV, pikabın arkasındaki bölmede şarj edilebiliyor.

Aracın 2021 sonlarında satışa çıkması bekleniyor.

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Tesla Cybertruck, yaklaşık 2.9 saniyede saatte 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Farklı batarya seçenekleriyle satışa çıkarılacak araç, aynı zamanda 400 kilometre, 480 kilometre ve 800 kilometre gibi farklı menzil seçeneklerine sahip.

Aracın başlangıç fiyatı 39 bin 999 dolar olarak belirlendi. 10 bin dolar daha verildiğinde 480 kilometre menzilli versiyona geçiş yapılabiliyor. Otomatik sürüş özelliği için ise 7 bin dolar daha ödemek gerekiyor.