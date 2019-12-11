Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası, 25 milyar liralık yatırımla yılda 500 bin elektrikli otomobil üretecek

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin’de kuracağı fabrikada yılda 500 bin elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Tesla CEO’su Elon Musk, kasım ayında Tesla’nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracağını belirtmişti.

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Musk, Twitter’daki açıklamasında Tesla’nın 2021’de üretime başlaması planlanan Berlin fabrikasında Model Y düşük fiyatlı spor kullanımlı otomobillerle başlayarak akü, güç aktarım mekanizması ve otomobiller üreteceğini söylemişti.

Reuters’ın Alman basınında yer alan haberlerden aktardığına göre Tesla fabrikaya 4 milyar avro (25 milyar lira) yatırım yapacak.

Fabrika 420 futbol sahası büyüklüğünde olacak ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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Tesla ise projenin söz konusu detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD’li şirket Çin’deki Şangay kentinde de fabrika açmaya hazırlanıyor.