Tesla’da bir haftada üç istifa

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’da son bir haftada üç üst düzey yönetici istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Tesla’nın ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Fremont’daki fabrikasında üretim birimi yöneticisi Peter Hochholdinger, 26 Haziran’da Tesla’dan ayrılmış, EV şirketi’nin startup’ı Lucid Motors’a geçmişti.

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Elecktreck’in haberine göre Hochholdinger’in istifasından sonra dün Avrupa operasyonları yöneticisi Jan Oehmicke de görevinden ayrıldığını duyurdu.

Oehmicke’nın istifa kararından kısa bir süre sonra Tesla’nın iç ve dış mühendislik başkan yardımcısı Steven MacManus da şirketten ayrıldı. MacManus’un istifa haberini paylaşan Busines Insider, istifaların nedenine dair taraflardan detaylı açıklama yapılmadığını belirtti.

Otomotiv alanında deneyimli üç üst düzey yöneticinin Tesla’nın üretim ve teslimat hacmi hedeflerine ulaşmaya çalıştığı kritik bir dönemde istifa etmesinin şirketi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.

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ABD’li şirket, geçen sene işçi yasalarına karşı gelmek ve çalışanların sendikalaşmasını önleyen zoraki yaptırımlar uygulamakla suçlanmıştı ve medyada büyük tepki toplamıştı.