Tesla yönetim kurulundan, Elon Musk’ın eski çalışanı ‘ittiği’ iddialarına araştırma

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’da yönetim kurulu şirketin kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ın istifa eden bir çalışana küfür ettiği ve çalışanı ‘ittiği’ iddialarını araştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan habere göre geçen eylül ayında yönetici olarak görev yapan bir çalışan istifasını verdikten bir gün sonra iş arkadaşlarıyla vedalaşıp işlerini toparlamak için ofise geldi. İddiaya göre Elon Musk bu çalışana yaklaşarak kendisine küfür etti, itti ve derhal oradan ayrılmasını söyledi.

Reklam

İsmini vermek istemeyen Tesla çalışanlarının ifadesine dayandırılan habere göre Musk’ın bu çalışana karşı fiziki müdahalede bulunması diğer çalışanların da dikkatini çekti ve tartışma önce koridora, sonrasında da otopark alanında devam etti.

Tesla yönetim kurulu Bloomberg’e yaptığı açıklamada iddiaları incelediklerini ve olayı araştırdıklarını belirtti. Yönetim kurulu ‘fiziksel bir münakaşa olmadığına’ kanaat getirdiklerini belirtse de habere göre kurul fiziksel temas ve sözlü taciz iddialarına doğrudan bir yanıt vermedi.