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Yaramazlara biraz batar!

Tesla ilk kez yılı kâr ederek kapattı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez yıllık kâr açıkladı. 

10 yıllık halka arz geçmişi bulunan şirket 2019’u da zararla kapatmak üzereydi ancak son çeyrekte 386 milyon dolar kar açıklayarak yılı 35.8 milyon dolar kârla kapattı.

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Tesla’dan yapılan açıklamada 2019’un ‘dönüm yılı’ olduğu ifadesine yer verildi.

2021’de Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni bir fabrika kurmayı planlayan şirketten yapılan açıklamada, geçen yılki satışlarda yüzde 36’lık bir artış beklendiği ve bu sene 500 bin araç hedefinin ‘rahatlıkla aşılacağına’ inanıldığı kaydedildi.

Tesla hisseleri 2019 kar rakamları açıklandıktan sonra yüzde 11.5 arttı.

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