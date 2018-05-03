Tesla ilk çeyrekte 710 milyon dolar zarar açıkladı: Musk 2019’da kar sözü verdi

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ABD’li dahi girişimci Elon Musk’ın şirketi Tesla Motors, 2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu tutar 2003’te kurulan ve elektrikli otomobil üretiminde öncü olmayı hedefleyen şirket tarihinin en büyük çeyreklik zararı olarak kayda geçti. Şirket 2017’nin tamamında iki milyar doların üzerinde zarar etmişti.

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Şirketten yapılan açıklamada 2018’in ikinci yarısından sonra Tesla’nın kara geçeceği taahhüt edildi.

Sermaye harcamalarını bu yıl üç milyar doların altına çekmeyi hedefleyen Tesla, ‘kısa vadeli ihtiyaçlara’ odaklanacağını ifade ediyor.

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Yatırımcılara bilançonun detaylarıyla ilgili bilgi veren Tesla yönetimi, lüks elektrikli araç sınıfındaki otomobillerin teslimatlarının yılın ikinci yarısında hızlanacağı, bunun da gelirlere olumlu yansıyacağı belirtildi.

Tesla’nın geniş kitlelere satmayı hedeflediği Model 3 elektrikli aracının imalat süreci hala geliştirilme aşamasında. Şirket üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Şirket bilançosunun açıklanmasının ardından Tesla hisseleri, New York Borsası’nda kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5 değer kaybetti.

Musk ise yatırımcıların uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini savunurken, kısa vadeli borsa dalgalanmalarının Tesla’nın vizyonunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

Tesla son olarak geçtiğimiz kasım ayında ilk elektrikli TIR Semi Truck ve yeni spor otomobil Tesla Roadster 2.0’yi tanıtmıştı.