Tesla Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracak

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Tesla Almanya’da fabrika kurarak, ‘Made in Germany’ markalı otomobiller üretebilecek. Berlin ayrıca elektrikli otomobil akü hücrelerinin üretimi için finansal destek sağladı.

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Musk Twitter’daki açıklamasında Tesla’nın Berlin fabrikasında Model Y düşük fiyatlı spor kullanımlı otomobiller ile başlayarak akü, güç aktarım mekanizması ve otomobiller üreteceğini söyledi.

Tesla geçen ayki açıklamasında Avrupa fabrikasının 2021’de üretime başlamasını beklediğini ifade etmişti. Tesla, Çin’deki Şangay kentinde de fabrika açmaya hazırlanıyor.

Berlin fabrikası ile ilgili açıklamayı Almanya’daki Golden Steering Wheel ödül töreninde yapan Musk, fabrikanın Berlin’in yeni havaalanına yakın olacağını söyledi. Musk geçen yıl haziran ayındaki açıklamasında Almanya’nın Avrupa’daki ilk fabrikasının öncüsü olduğunu söylemişti.

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Berlin’i çevreleyen Brandenburg eyaleti başkanı Dietmar Woidke ise Musk’ın girişimiyle ilgili şöyle konuştu: “Tesla, Brandenburg’a büyük bir yatırımla geliyor. Yoğun görüşmelerde ve iyi argümanlarla uzun süre bunun için lobi faaliyeti yürüttük.”