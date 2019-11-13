Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tesla Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracak

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Tesla’nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Tesla Almanya’da fabrika kurarak, ‘Made in Germany’ markalı otomobiller üretebilecek. Berlin ayrıca elektrikli otomobil akü hücrelerinin üretimi için finansal destek sağladı.

Reklam

Musk Twitter’daki açıklamasında Tesla’nın Berlin fabrikasında Model Y düşük fiyatlı spor kullanımlı otomobiller ile başlayarak akü, güç aktarım mekanizması ve otomobiller üreteceğini söyledi.

Tesla geçen ayki açıklamasında Avrupa fabrikasının 2021’de üretime başlamasını beklediğini ifade etmişti. Tesla, Çin’deki Şangay kentinde de fabrika açmaya hazırlanıyor.

Berlin fabrikası ile ilgili açıklamayı Almanya’daki Golden Steering Wheel ödül töreninde yapan Musk, fabrikanın Berlin’in yeni havaalanına yakın olacağını söyledi. Musk geçen yıl haziran ayındaki açıklamasında Almanya’nın Avrupa’daki ilk fabrikasının öncüsü olduğunu söylemişti.

Reklam

Berlin’i çevreleyen Brandenburg eyaleti başkanı Dietmar Woidke ise Musk’ın girişimiyle ilgili şöyle konuştu: “Tesla, Brandenburg’a büyük bir yatırımla geliyor. Yoğun görüşmelerde ve iyi argümanlarla uzun süre bunun için lobi faaliyeti yürüttük.”

Elon Musk açıkladı: Tesla 2018 bitmeden Türkiye’de

SON HABERLER

Bakanlık: Albayrak, ekonomiyi eleştirenlere ‘terörist’ demedi, hukuki süreç başlatacağız

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak’ın ‘Ordu İş Dünyası Buluşması’ programında perşembe günü yaptığı konuşmasının içeriğinde ‘terörist’ ifadesinin geçmediğini, buna rağmen, bazı internet siteleri tarafından ‘Berat Albayrak ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu’ başlığı ile haberleştirildiğini belirterek, söz konusu haberlerin gerçekle ‘uzaktan yakından alakası olmadığı’ ifade edildi.

Sabah: Ahmet Altan’a yeniden yakalama kararı çıkarıldı

Sabah gazetesi, geçen hafta tahliye edilen gazeteci yazar Ahmet Altan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığını yazdı. Savcılık, Altan’ın tahliye kararının kaldırılmasına 6 Kasım’da itiraz etmişti. Sabah gazetesine göre, itirazı değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan’ın tahliye edilmesi kararını kaldırdı ve Altan hakkında yakalama kararı çıkarttı.

12 barodan Feyzioğlu’na ‘Kanunu uygula ya da istifa et’ çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağırarak seçim yapılmasını isteyen oniki baronun başkanları, söz konusu talepleri reddeden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Hodri meydan’ diyerek 2021’deki seçimli genel kurul çağrısına karşılık olarak, ‘Hemen şimdi hodri meydan’ dedi.

Ahmet Altan yeniden gözaltında

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı.

BDDK’nın yetkileri artık Merkez Bankası’nda

TBMM’de kabul edilen yeni kanuna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), görev ve yetkileri Merkez Bankası’na (TCMB) devredilecek. Merkez Bankası, ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...