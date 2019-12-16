Tesla Avrupa’daki en büyük servisini açıyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’ın güneyinde, firmanın şimdiye kadar Avrupa’daki en büyük servis merkezini kurma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’ün haberine göre Tesla’nın Avrupa’daki satışlarının artmasına rağmen, servis hizmetleri müşteriler tarafından beğenilmiyor.

Reklam

Bu soruna yönelik bir adım olarak inşa edilmesi planlanan servis, aynı zamanda binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Berlin ve Şangay’da fabrika

Tesla CEO’su Elon Musk, kasım ayında Tesla’nın mühendislik ve tasarım merkeziyle birlikte Avrupa’daki ilk fabrikasını Berlin’de kuracağını belirtmişti.

25 milyar lira yatırım yapılması planlanan fabrika 420 futbol sahası büyüklüğünde olacak ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Reklam

ABD’li firma, Çin’deki Şangay kentinde de fabrika açmaya hazırlanıyor.