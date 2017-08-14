Teşkilatı için ‘Köklü değişime ihtiyaç var’ diyen Erdoğan: Tasfiye harekatı değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partideki köklü değişikliğin ‘tasfiye harekatı’ olmayacağını söyledi.

Ankara’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen AKP’nin 16’ncı yıl dönümü etkinliğinde konuşan Erdoğan, daha önce de bahsettiği üzere teşkilatta yapılacak bir değişikliğe sözü getirdi.

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Cumhurbaşkanı, siyasette her türlü rekabete açık olduklarını, başarını çıtasının değişmesi sonrası kendilerinin de bu değişimi hayata geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi: “Her kongrede teşkilatlarımızı bunların altındaki kurullarımızı belli oranlarda değişitirmek sureti ile yola devam ettik. Ancak bu kez çok köklü bir değişime ihtiyacımız var. Yeni bir süreç… Bütün bunlar bir tasfiye harekatı değil. AK Parti çatısı altında çalışmak için hiçbir ünvana gerek yoktur. Teşkilatlarımızındaki değişim ihtiyacını dile getirmemizin sebebi 2019 seçimleridir. FETÖ başta olmak üzere terör ile iltisaklı olan kişileri partimizden uzak tutmalıyız. AK Parti milletimiz ile birlikte tarih yazıyor. Partimizin ismi olan Adalet ve Kalkınma yolumuzu aydınlatıyor. Kimsenin vagonu olmadan daima adaletin lokomotifliğini sürdüreceğiz.”

‘Binlerce yıllık dava’

Cumhurbaşkanı, partisinin geçmişine dair de “AK Parti davası binlerce yıllık davaya dayanıyor. AK Parti gece gündüz çalışan bir partidir. Dava sahibi herkes gibi çalıştık çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin iddiasını taşıyan bir partiyiz. Eğitimde sağlıkta adalette emniyette enerjide toplu konutta hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. Küresel rekabette iddialı bir hale geliyoruz” diye konuştu.