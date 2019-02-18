TESK: Esnaf ‘kara liste’ yüzünden kredi alamıyor, sicil affı gelmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘kara liste’ sorunu yüzünden esnaf ve sanatkarın kredi kullanamadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, kredi için sicil affı getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın krediyi alabilme imkanı bankaların inisiyatifine bırakılmamalı” dedi.

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Palandöken, esnaf kredilerinde faiz oranlarının yüzde 47’den yüzde 4-5 seviyelerine kadar düşürülerek limitlerin artırıldığını kaydetti.

Son 15 yılda esnafa 100 milyar lira kredi sağlandığına işaret eden TESK başkanı, bu yıl kullandırılacak miktarın da 22 milyar lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

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Palandöken ayrıca kredi fazilerinin düşürülmesi ve çeşitli kredi imkanları sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.