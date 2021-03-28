TESK başkanı: Evlenecek çiftlere sıfır faizli ve altı ay geri ödemesiz kredi verilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve altı ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi gerektiğini söyledi.

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Palandöken, AA’nın aktardığı yazılı açıklamasında Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu ifade etti.

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Evlenen çiftlerin çoğu nikah merasimiyle evlendiği için düğün sektörünün salgın sürecinde zarar gördüğünü beliren Palandöken “Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük” dedi.

TESK başkanı, dünyaevine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret ederek, sektörde çalışanların ve faaliyette bulunanların iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

Sektörün ayağa kalkması ve ‘gençlerin hayallerine kavuşması‘ için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve altı ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor.”