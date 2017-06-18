Teşhis raporunda ‘bulaşıcı enfeksiyon’ deniyor: Kıbrıs’ta da 35 asker zehirlendi

Manisa’da 590 askerin hastanelik olduğu zehirlenme vakasının ardından teşhis raporlarında ‘bulaşıcı enfeksiyon’ ibaresinin yer aldığı belirtildi.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün da yaklaşık 590 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmış, 300’ü hastanelere 200’ü de revire kaldırılmıştı. Manisa valisi, “Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha ciddi” demişti.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Manisa’daki zehirlenmelere benzer bir durum KKTC’de de yaşandı.

Acemi birliği görevini Manisa’da tamamlayan 97/2 tertip askerlerin usa birliği için geldiği KKTC’deki 28’inci Mekaniza Piyada Tümeni’nde de zehirlenme vakası yaşandı.

Lefkoşa’da gribal enfeksiyon, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle Lefkoşa’daki hastanelere kaldırılırken, bir askerin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Teşhis raporlarında hastalığın sebebi olarak ‘bulaşıcı enfeksiyon’ ibaresi yer alırken, hastanedeki askerler, saldının Manisa’dan gelen askerler sebebiyle başladığını iddia ederek, “Komutanlarımız bulaşıcı enfeksiyon var, herkes dikkat etsin uyarısı yaptı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.