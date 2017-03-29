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‘Teşekkür ederiz, güle güle’: Brexit süreci resmen başladı

 

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci resmen başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Britanya Başbakanı Theres May, Brexit diye anılan ayrılık sürecini, dün gece imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubunu bugün Brüksel’e göndererek başlattı. Mektup, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a elden teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan May, “Halkın iradesine uygun olarak Britanya, AB’den ayrılıyor. Bu tarihi bir an ve geri dönüşü de yok. Britanya, AB’yi terk ediyor. Bundan sonra kendi kararlarımızı alacağız, kendi yasalarımızı koyacağız, önem verdiğimiz konuların kontrolü bizim elimizde olacak. Bu fırsatı çocuklarımızın ve torunlarımızın gurur duyacağı daha güçlü ve adil bir Britanya inşa etmek için kullanacağız” diye konuştu.

Mektubu aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Tusk ise, Britanya’nın AB’den ayrılmasının ardından birlikte kalan 27 ülkenin 2019’daki Brexit müzakereleri öncesi birbirine daha sıkı biçimde bağlı olacağını söyledi.

Tusk, Britanya’ya “Sizi şimdiden özledik. Teşekkür ederiz, güle güle” diyerek ‘veda etti.’

Britanya ne istiyor?

Britanya, AB’nin yanısıra Avrupa İç Pazarı ve Strazburg’daki AB Adalet Divanı üyeliklerinin de sona ermesini hedefliyor. Hükümet, ‘diğer ülkelerle’ ticaret anlaşmaları yapabilmek için AB ile arasındaki gümrük anlaşmasının da değiştirilmesini istiyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

May’ın ‘Brexit’ başvurusunun ardından sürecin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Avrupa Birliği’ndeki genel kanı ise 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması en doğru seçenek.

Britanya’nın AB’den ayrılması için anlaşmanın üye 27 ülke parlamentolarında nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. ‘Brexit’ için hedeflenen iki yıl zarfında ayrılma pazarlıklarından bir sonuç alınamaması durumunda ise Britanya’nın AB üyeliği otomatik olarak sona erecek.

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