Tescillendi: Finansal alanda en karmaşık ve en uyumsuz ülke Türkiye

Finansal alanda en karmaşık ve en uyumsuz ülke Türkiye çıktı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre 2017 Finansal Karmaşıklık Endeksi’nde muhasebe ve vergi uyumluluğu açısından dünyanın farklı coğrafyalarından 94 ülke sıralandı.

Uyumun en iyi olduğu, karmaşıklığın en düşük olduğu ülke 94’üncü sıradaki Cayman Adaları. 93’üncü sırada ise Virgin Adaları var.

İlk sırada ise Türkiye var. Türkiye’yi birinci yapan Avrupa Birliği’yle uyumsuzluğu.

Türkiye’nin zirvedeki yeri şu sözlerle anlatılıyor: “Türkiye’deki muhasebe şirketleri yapılan her işlemin hard copy’sini yani çıktısını elinde tutmak zorunda ki başına daha sonra bir şey gelmesin… Vergi kodu sürekli değişiyor; güncelleniyor… Bu değişim çoğu zaman takip edilemez duruma geliyor. Türk şirketler Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), deprem vergisi gibi yerel uygulamalara aşina… Ancak uluslararası şirketler bu tür ifadelere çoğu zaman yabancı. Bu da akıllara soru işaretleri doğuruyor.”

İkinci sıradaki Brezilya’yı İtalya, Yunanistan, Vietnam, Kamboçya, Çin, Belçika ve Arjantin izliyor.

Hindistan’ın 10’uncu olduğu Finansal Karmaşıklık Endeksi’nde Fransa 11’inci, Bolivya 12’nci, Arnavutluk ise 13’üncü sırada yer alıyor.

İlk 20’deki ülkeler listesinde sırasıyla Kazakistan, Meksika, Belarus, İsrail, İspanya, Pakistan ve Hırvatistan var. Angola 31’inci, Mısır 39’uncu sırada.

Cayman ve Virgin Adaları’nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Jersey, Curacao, Kosova, İsviçre, Kamboçya ve Katar karmaşıklığın en az olduğu ülkeler..