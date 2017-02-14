Teşbihte hata olmuştu: Playboy dergisi çıplaklığı geri getiriyor

Playboy dergisi, geçen yıl aldığı karardan vazgeçtiğini ve çıplaklığı geri getireceğini duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre mart-nisan sayısının kapağında NakedIsNormal (Çıplak Normaldir) diyen derginin yeni yaratıcı yönetmeni Cooper Hefner, ‘çıplaklığa geri dönme’ kararını şöyle açıkladı: “Çıplaklıktan vazgeçmek bütünüyle bir hataydı. Bugün kimliğimizi geri alıyoruz ve kim olduğumuzu ortaya koyuyoruz.”

Aynı zamanda Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’ın da oğlu Cooper, “Derginin çıplaklığı betimleme tarzının eskimiş olduğunu ilk ben kabul ederim. Çıplaklık hiçbir zaman sorun olmadı çünkü çıplaklık sorun değildir” diye konuştu.

Tirajı 700 bin

Playboy’un kapağındaki ‘Erkekler için eğlence’ ifadesinin de kaldırılacağını vurgulayan Hefner, “Playboy her zaman erkeklerin ilgi alanlarına odaklanacak, ancak cinsiyetlerin rolleri toplumda değişmeyi sürdürdükçe biz de değişeceğiz” dedi.

1953’te kurulan Playboy, geçen yıl internetin, çıplaklığı modası geçmiş bir kavram haline getirdiği için çıplak fotoğrafları kullanmaktan vazgeçmişti.

Playboy’un 1970’li yıllarda 5.6 milyonluk tirajı geçen yıl 700 binin altına inmişti.