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Teşbihte ayrımcılık: Bakıyorum her yer simsiyah, burası Afrikalı gençleri doyurma ligi değil 

TFF 1’nci Lig ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Yılmaz Vural, futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Afrikalı oyuncular hakkında ayrımcılığa varan ifadeler kullandı.

Fotoğraf: Goztepe.org.tr

Ajansspor’un haberine göre Radyospor canlı yayınına bağlanan Vural, yabancı futbolcu sayısına sınırlama getirilmesini isteyenlere karşı çıktı.

‘Lige bakıyorum her yer simsiyah’

“Bizim gibi Avrupa futbolunun içinde olmak isteyen bir ülkenin yabancı sınırını kaldırması lazım” diyen 64 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Bunları kaldırmak altyapıyı ihmal etmek anlamına gelmiyor. Türk futbolcusunun yetişmesinde katkıda bulunmak lazım. Yarışın içinde bulunmak gerekiyor. Türk futbolunu geliştirmeliyiz. Lige bakıyorum her yer simsiyah. Afrikalı gençleri doyurma ligi değil burası. Bu konu ayaküstü tartışılacak bir konu da değil.”

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