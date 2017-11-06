Tesadüfün böylesi: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanını takip ediyormuş

Başbakanlık resmi Twitter hesabının takip ettiği dört kullanıcı arasında, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro da bulunuyor.

Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

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Dünya genelinde 120 politikacı ve işinsanının ‘off-shore’ hesaplarını ifşa eden organizasyonun yayınladığı belge sayısı 13.4 milyon.

Belgelerde, denizcilik sektörünün ‘vergi cenneti’ Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı dokuz şirketin de adı var. Ankara’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

‘Takibe takip’

Bir milyondan fazla takipçisi olan ‘T.C. Başbakanlık’ hesabı dört kullanıcıyı takip ediyor: Cumhurbaşkanlığı, AKP, Cumhurbaşkanlığı resmi hesapları ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro.

Malta Cumhurbaşkanı Coleiro da ‘T.C. Başbakanlık’ hesabını takip ederken, Coleiro ayrıca Başbakan Binali Yıldırım adına açılan ‘BA_Yildirim’ adlı hayran hesabını da takip ediyor.