Tesadüf mü?: ABD Irak’tan asker çekerken, büyük bir konvoy Suriye’ye geçti

Irak, ABD’nin ülkedeki askerlerini azaltmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın, ABD zırhlılarını taşıyan büyük bir konvoyun Irak’tan, Suriye’deki DSG (YPG’nin çatı örgütü) bölgesine geçmesinden sonraya denk gelmesi dikkat çekti.

Suriye’den haber veren bağımsız kaynaklar 4 Şubat itibariyle çok yüklü miktarda ABD kökenli silah taşıyan konvoyun Irak’tan Suriye’ye giriş yaptığını duyurmuştu. Zırhlı araçlar ve malzeme taşıyan TIR’ların (video aşağıda) bir bölümünde Suriye ordusunun konuşlu olduğu DSG (YPG’nin çatı örgütü) kontrolündeki Kamışlı kenti olduğu vurgulanıyordu.

Qamishli a few minutes ago. A trucks with various loads coming from the Simalaka Fich khabour border. pic.twitter.com/fvchKeRrIB

— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 4 Şubat 2018