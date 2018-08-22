Terziyle tartışan polis, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ diye dayakla gözaltına aldırdı

Dükkanına gelen bir polisle pantolon paçası yüzünden tartışınca, dört kişilik Yunus ekibi tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan terzi hakkında ‘cumhurbaşkanın hakaretten’ tutanak tutuldu.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre Diyarbakır Yenişehir’de terzilik yapan Osman Gökalp’ın dükkanına gelen bir kişi, pantolon paçalarının kısalttırılmasını istedi. Bunun üzerine terzi Gökalp, yarım saat, 45 dakikaya pantolonların hazır olacağını söyleyerek malzeme almaya gitti. 20 dakika sonra dükkana giden kişi, hazır olmadıklarını görünce sinirlendi ve pantolonlarını alarak çıktı.

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Bir süre sonra yeniden dükkana dönen kişi, pantolon paçasının kaybolduğunu söyledi. Dükkanda yapılan aramalar sonucu “Nasıl esnafsınız” sözleriyle başlayan gerginlik karşılıklı küfür ve hakaretlerle devam etti. “Sen dur bekle” diyerek dükkandan ayrılan şahıs, telefon görüşmesi yaptı. Ardından da dükkana dört motosikletli polis geldi ve terzi Gökalp’e “Hayırdır birader? Cumhurbaşkanına hakaret etmişsin” diyerek zorla karakolu, ifade vermeye götürmek istedi.

Konunun cumhurbaşkanına hakaretle ilgisi olmadığını söyleyen Gökalp, polislerin kendisini küfür ve hakaretler eşliğinde, ters kelepçe takıp darp ederek dükkandan çıkardıklarını iddia etti.

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Yaşadıklarını anlatan Gökalp şunları söyledi: “Gelen vatandaşın da polis olduğunu anlayınca ‘İkimize de aynı muameleyi gösterin’ dedim. Kalp hastası olduğumu söyledim, ‘Kalbim yüzde 30 çalışıyor’ dedim, dinlemediler. Ellerim ters kelepçeden morardı, omzumda ve dizimde yara var. Zorla Yenişehir Karakolu’na götürdüler. Üç buçuk saat baskı altında ifade almaya çalıştılar. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hazırlanan tutanağa ‘Bu saçma sapan bir tunanak’ dedim. İmza vermedim.”

Gökalp yaşadığı işkenceyle ilgili İnsan Hakları Derneği’ne başvuruda bulundu.