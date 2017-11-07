Terzi’nin ekibindeki astsubay: Ömer astsubayı güvenli bir bölgeye aldık

Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda komutayı ele almak isterken başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen tuğgeneral Semih Terzi’nin ekibinde yer alan astsubay Hasan Aksoy ifade verdi.

Halisdemir, Terzi’yi vurduktan sonra binbaşı Fatih Şahin ve üsteğmen Mihrali Atmaca’nın kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Şahin ifadesinde “‘Ah’ sesi duydum, düşen bir silüet gördüm” demişti.

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Dava öncesi ÖKK tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun hazırladığı raporda ise, Atmaca’nın, ‘darbe girişimi’nin farkını vardıktan sonra ‘taraf değiştirdiği’ bilgisine yer verilmişti.

Halisdemir’i vuran askerlerden üsteğmen Mihrali Atmaca, cezaevinde “Sanma ki bu iş burada kalacak. Bunun hesabını soracağız” sözleriyle tehdit edildiğini söylemişti.

‘Yerde kamuflajlı birinin yattığını gördüm’

AA’nın haberine göre, başbakanlık avukatı, sanık Aksoy’a Halisdemir’i nereden tanıdığını ve tuğgeneral Terzi’nin karargaha gelmesinden sonra Halisdemir’in kendisi ne konuştuğunu sordu.

Aksoy şöyle yanıt verdi: “Ömer Halisdemir ile 2013’te kursta tanıştık. Ömer astsubay 15 Temmuz gecesi, bana ‘Ne işiniz var?’ diye sormadı. ‘Nereden geliyorsunuz, Diyarbakır’da neler oluyor?’ diye sordu. Ben de bir şey bilmediğimi söyledim. Biz en arkadaydık, Ömer astsubay hızla geçerek komutanın yanına gitti.”

Silah sesi duyulduktan sonra eski tabur komutanı sanık Fatih Şahin’in “Ateş baskısı oluşturun” emri verdiğini ve çalılıklara koşan birisine ateş edildiğini belirten Aksoy, “Ateş sonrası Şahin, ‘Tamam, etkisiz hale getirdim, öldürdüm’ dedi. Çalılıklara doğru giderken yerde kamuflajlı birinin yattığını gördüm, yaklaştığımda Semih Terzi’nin vurulduğunu gördüm. Herkes şok olmuştu. Terzi’yi içeri aldıktan sonra Mihrali Atmaca, ‘Tedbir alalım’ dedi. Daha sonra Ömer astsubayı ayaklarından çekerek, güvenli bir bölgeye aldık. Kötü bir niyetle değil, operasyonlarda da böyle çekiliyor” diye konuştu.

‘Ömer astsubayı konuştururuz’

Yüzbaşı Volkan Vural Bal’ın Halisdemir’in vurulmasından sonra nabız kontrolü yaptığını ileri süren Aksoy, “Mevziye gittiğimde, ambulans geldi. Askerlerden biri, ‘Çok küçük bir nabız var’ deyince, Volkan Yüzbaşıya, ‘Hastaneye götürelim, Ömer astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir, şebekeyi çökertiriz’ dedim. Mevziye bakarken, iki el silah sesini duydum, arkamı döndüğümde Mihrali üsteğmenin silahını kılıfına koyduğunu gördüm.” diye konuştu.