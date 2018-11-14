‘Tersine beyin göçü’ kampanyası: Araştırmacılara 24 bin lira maaş

Yurt dışındaki araştırmacıların ayda 24 bin liraya varan aylık ücretle Türkiye’ye getirilmesi için bir program başlatılacak.

Projeyle ilgili bazı detayları paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın Türkiye vatandaşlarının yanısıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacağını söyledi.

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Buna göre genç araştırmacılar için aylık 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar için de ayda 24 bin lira ödenecek.

‘Araştırma başlangıç ödeneği’ adı verilen ve araştırmacılara ev sahipliği yapan kuruma aktarılacağı belirtilen ödenek kapsamında genç araştırmacılar için yıllık 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için de 1 milyon lira ödenecek.

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Öte yandan ev sahibi kuruma 720 bin liraya kadar araştırma desteği de verilebilecek. Ayrıca aylık 3 bin 750 lira yönetim ve idari maliyetler ödeneği aktarılacak.

Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine 4 bin 500 lira burs verilecek. Her ekipte beş doktora öğrencisi bu burstan faydalanacak.

Araştırmacıların eş ve çocukları için aylık 2 bin 250 lira aile ödeneği de verilecek.