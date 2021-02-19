Ters yönde giden otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda ters yönden giden otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre kaza, saat 03:30’da meydana geldi. Ters yönde seyreden, içinde Hasan Barca ve Raifcan Kaplan’ın bulunduğu otomobil, Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi kuzey gişeleri yakınında, İstanbul’dan Bursa istikametine giden Metro Turizm’e ait, S.C. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybettikleri belirlenen Barca ve Kaplan’ın cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan otobüs yolcusu 10 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Otobüs sürücüsü S.C. de Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.