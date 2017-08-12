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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınırken sol kolunda kırık oluşan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, “Bu ülkede işkence var, zulüm var. Bütün dünya duysun, görsün bunu” dedi.

İki eğitimciye destek için İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme polis saldırmış, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Özge Elvan da gözaltına alınmıştı.

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Gülsüm Elvan’ın yere yatırılıp ters kelepçelenerek gözaltına alınırken kolunun ters çevrildiği ve kırık oluştuğu belirtilmişti.

‘Kelepçeyi hastanede çıkardılar’

Evrensel’den Erdi Tütmez’e konuşan Elvan şunları söyledi: “Nasıl oldu anlamadık ve bir anda sert bir müdahale oldu. Yanımda kızım ve kızımın hocası da vardı. Gazeteci arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Bir anda müdahale başladı. Etrafımızı sardılar. Ben de saldırı üzerine ‘Yapmayın, etmeyin.’ diye bağırdım. Beni ve kızımı gözaltına aldılar. Ve ters kelepçe taktılar. Ben o an saldırı sırasında kolumun kırıldığını hissettim. Bunu söyledim ancak ‘Anahtarı bulamadık’ diyerek kelepçeyi çözemediler. Uzun süre böyle kaldım. Hastanede kelepçeyi çıkardılar.”

“Bu ülkede işkence var, zulüm var” diyen Elvan şöyle devam etti: “Bütün dünya duysun, görsün bunu. Kolumun kırılması hiçbir şey değil. Bana öyle bir yürek yarası verdiler ki kolumun kırılması hiç bir şey. Bana kapanmayan bir yara verdiler.”