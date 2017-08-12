‘Ters kelepçelenerek’ gözaltına alınan Gülsüm Elvan’ın sol kolunda kırık oluştu

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın sol kolunda kırık oluştuğu tespit edildi.
İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme izin vermeyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Özge Elvan da gözaltına alınanlar arasındaydı.
Elvan’ın yere yatırılıp ters kelepçelenerek gözaltına alınırken kolunun ters çevrildiği ve kırık oluştuğu belirtildi.
Gülsüm Elvan’ın sol kolunu kırmışlar! İlk gözaltına alırken kolunu ters çevirip kırmışlar, üstüne ters kelepçeyle bekletmişler! pic.twitter.com/sv73jPKKPN
— M. İrem Afşin (@iremafsin) 11 Ağustos 2017
Haseki Hastanesi’ne sevk edilen Elvan’ın omuzdan kırıldığı belirtilen kolunun tomografisi çekildi.
Elvan’ın ameliyat edilip edilmeyeceğine pazartesi günü karar verilecek.
Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınanların tümü sağlık kontrolünün ardından serbest kaldı.