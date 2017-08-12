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‘Ters kelepçelenerek’ gözaltına alınan Gülsüm Elvan’ın sol kolunda kırık oluştu

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın sol kolunda kırık oluştuğu tespit edildi.

Fotoğraf: twitter.com/seyrisokak

İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme izin vermeyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Özge Elvan da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Fotoğraf: @petrocelli1871

Elvan’ın yere yatırılıp ters kelepçelenerek gözaltına alınırken kolunun ters çevrildiği ve kırık oluştuğu belirtildi.

Haseki Hastanesi’ne sevk edilen Elvan’ın omuzdan kırıldığı belirtilen kolunun tomografisi çekildi.

Elvan’ın ameliyat edilip edilmeyeceğine pazartesi günü karar verilecek.

Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınanların tümü sağlık kontrolünün ardından serbest kaldı.

‘Gülmen ve Özakça’ eylemine ‘müdahale’: Berkin’in annesi Gülsüm Elvan gözaltında 

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