‘Terör’le suçlanan akademisyen, dekanın ‘çift kişilik imzasıyla’ işinden oldu

Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi Barış Işık, ‘terör örgütüne üye olduğu’ gerekçesiyle üniversitenin açtığı soruşturmada fakülte dekanının ‘çift kişilik imzasıyla’ işinden oldu.

Dekan Özcan’ın üniversitedeki ofisinin kapısında beş bölümün başkanı olduğu yazıyor. (Fotoğraf: Evrensel)

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre, geçen yıl

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz ve Uğur Kaymaz davalarının da avukatı olan Heval Yıldız’ın bürosuna ateş açılmasından bir gün sonra yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi Barış Işık’a ‘terör örgütüne üyelik’ten üniversite tarafından soruşturma açıldı.

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Barış, açılan soruşturmayı kendisine gönderilen bir tebligatla değil, sözleşmesi yenilenmeyince öğrendi. Geçen ay hukuk fakültesi dekanı Hüseyin Özcan tarafından rektörlüğe gönderilen dilekçede soruşturma nedeniyle Barış’ın görev süresinin uzatılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Soruşturma bildiriminde akademisyene ‘PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü ile DHKP-C terör örgütüne propaganda yardım’ ve hatta ‘bu örgütlere üyelik’ suçlamalarında bulunuldu. Akademisyen savunmasını hazırlayabilmesi için gerekli bilgilerin kendisinde olmadığını belirterek soruşturma dosyasını görme talebinde bulunmasına karşın, soruşturmanın gizliliği gerekçe gösterilerek talebi reddedildi.

Çift imza, çift oy

Akademisyenin görev süresinin uzatılmamasına ilişkin formda adı geçen üç kişilik heyetten ikisinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

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Anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekandan oluşan heyette, hukuk fakültesi dekanı Hüseyin Özcan’ın aynı zamanda bölüm başkanı sıfatıyla çift imza atarak iki kişilik oy kullandı.

Anabilim dalı başkanı görev sürelerinin devamı yönünde oy kullanırken, dekan Özcan iki oyunu da görev süresinin uzatılmaması yönünde kullanarak uzaklaştırma kararını tek başına aldı.