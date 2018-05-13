‘Terörle mücadele’ kapsamında: Avesta Yayınları’nın dokuz kitabı yasaklandı

Avesta Yayınları’nın dokuz kitabının mahkeme tarafından ‘terörle mücadele’ kapsamında toplatılmasına karar verildi.

Türkiye’de Kürtçe kitap yayımlayan ilk yayınevi olan ve 23 yıldır yayın hayatına devam eden Avesta Yayınları toplatma kararıyla ilgili resmi itirazlarda bulunmaya hazırlanıyor.

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Yasaklanan dokuz kitap şöyle: Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları, Cesur Adamların Ülkesine Yolculuk, Tasavvur Mu Gerçek Mi? Mahabad Kürt Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 1941-1947, Mağdur Diasporadan Sınır-Ötesi Vatandaşlığa Mı?, Ülkemde Bir Yabancı, Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar Safeviler ve Kürtler, Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar, Kürdistan Bayrağının Altında ve Irak’ta Soykırım.

‘Kanunen yayın üzerinden altı ay geçtikten sonra yasaklanamıyor’

Gazete Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’un haberine göre, Şırnak İdil’de KCK/ PKK suçlamasıyla evleri basılan Beylete A. ve Mehmet Emin A.’nın evlerinde adı geçen kitapların bulunması toplatılma kararına gerekçe olarak gösterildi.

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Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İki-üç ay önce Van, Ankara gibi şehirlerde bulunan kitapçılardan kitaplarımızın yasaklandığına dair bir geri bildirim aldık. Kişilerle konuştuğumuzda bizden antetli kağıtla kitapların yasaklanmadığına dair resmi belge istediler. Bu belgeyi gönderdiğimizde polisin oradaki kitaplarımızı toplattığını öğrendik. Bunun üzerine araştırdığımızda dokuz kitabımızın daha yasaklandığını öğrendik. Yayınevimizin adresi değiştiği için bize herhangi bir tebligat gelmemişti. Sonrasındaki süreçte tarafımıza ulaştırılan tebligatta toplatma kararı alındığı bildiriliyordu. Yayınevimize gelen polisler, internet ortamından da satışların durdurulmasını istedi. Sözü edilen kitaplar 2003-2015 yıllarında basılan ve birçoğu dünyanın saygın üniversitelerinde doktora tezi olarak yayımlanmış eserler. Kanuna göre, bir yayın üzerinden altı ay geçtikten sonra yasaklanamıyor.”

Şu 9 kitabın ortak özelliği sizce ne olabilir? pic.twitter.com/eo2Lmt1r0E — Abdullah Keskin (@akeskinavesta) 12 Mayıs 2018

Evet ama yayımlandıktan yıllar sonra, bir savcı da “terörle mücadele” gerekçesiyle hepsini yasakladı. — Abdullah Keskin (@akeskinavesta) 12 Mayıs 2018

Keskin şöyle devam etti: “Yasaklanan kitapların arasında Yezidilerin kutsal metni ve Çaldıran Savaşı da yer alıyor. Bu metinler terörle nasıl ilişkilendirilebilir? Bir diğer kitabımız da Irak’ta Soykırım… Bu kitap, Orta Doğu İzleme Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü resmi raporlarından oluşuyor ve birçok parlamento tarafından kabul edildi. Yasaklanan kitaplarımızın hepsi alan çalışmaları niteliği taşıyor. Yazarlarımız, yasak kararına tepki gösterecekler.”