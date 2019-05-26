Terörden yargılanan sanığa hac izni verildi; gerekçe: Bir daha gidemeyebilir

Terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan F.A’nın ‘bir daha gidemeyebilir’ gerekçesiyle hacca gitmesine izin verildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre KHK ile ihraç edilen on binlerce kişinin haklarında soruşturma bulunmamasına rağmen pasaportları iptal edilirken F.A, “Hacca gideceğim” diyerek yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. F.A’nın, “Hacca gitmeye hak kazandığım için yurtdışına çıkış yasağım kaldırılmalı” talebini Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

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Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Sanığın yedi yıldır hacca gitmek için müracaat ettiği, 2019 yılı kurasında hac kayıt hakkı kazandığı, kesin kaydını yaptırdığı, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmaması durumunda hac görevini yerine getiremeyecek.”

Mahkeme, ayrıca, bir daha kayıt yaptırma şansı olmayan F.A’nın mağdur olmaması için bu kararın alındığını vurguladı.

Kararı değerlendiren Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bundan sonra yurtdışına çıkmak isteyen herkes hacca gitmek için başvurabilir ve böylece yasaklarından kurtulabilir” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sarf ettiği, “Şeriata yani hukuka olan bağlılığı ne derece güçlü tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz” sözlerini anımsatarak, “Bu karar, Erdoğan’ın ‘şeriata göre karar verin’ çağrısına anında verilmiş yanıt mıdır?” sorusunu yöneltti.

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Birçok biliminsanının yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle mağdur edildiğini ifade eden Eminağaoğlu, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığa hac gerekçesiyle yurtdışına çıkma izni verilmesinin ‘çifte standart’ olduğunu söyledi ve ‘hukukun değil dinin her kapıyı açtığını’ öne sürdü.