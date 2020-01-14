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Yaramazlara biraz batar!

‘Terör’den tutuklanan Süryani rahip Bileçen hakkında tahliye kararı

‘Terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in tahliyesine karar verildi.

Bileçen, 9 Ocak’ta ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alındıktan sonra 10 Ocak’ta tutuklanmıştı. 

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HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Süryani rahibin tahliye edildiğini açıkladı.

Çelik, Twitter’dan şunları yazdı: “Rahip Aho Beliçen, mahkemeye yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi. Rahip Bileçen’e geçmiş olsun diyor ve çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum.”

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