‘Terör’den tutuklanan Süryani rahip Bileçen hakkında tahliye kararı

‘Terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla tutuklanan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in tahliyesine karar verildi.
Bileçen, 9 Ocak’ta ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alındıktan sonra 10 Ocak’ta tutuklanmıştı.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Süryani rahibin tahliye edildiğini açıkladı.
Çelik, Twitter’dan şunları yazdı: “Rahip Aho Beliçen, mahkemeye yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi. Rahip Bileçen’e geçmiş olsun diyor ve çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum.”