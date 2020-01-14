‘Terör’den tutuklanan Süryani rahip Bileçen hakkında tahliye kararı

Sağlık sorunu nedeniyle altı aydır meclis grup toplantısı düzenleyemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kürsüye çıktı. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara, “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir” diye seslenen MHP lideri, “Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz” dedi.