Terör tehdidiyle boşaltılan ‘Rock am Ring’den mesaj var: Ben iyiyim anne!

Almanya’da ilk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, tehdidin ortadan kalkmasının ardından devam etti. (Fotoğraf: Wolfgang Rattay/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Almanya’da ilk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, tehdidin ortadan kalkmasının ardından devam etti. (Fotoğraf: Wolfgang Rattay/Reuters)
Önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi için imkanlar arıyoruz” dedi.
Dördüncü yıldönümünde Gezi eylemlerini anan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz?” dedi.
1- Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı
Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidarın zihninde bir yorgunluk olduğunu, yeni politikalar üretilemediğini savundu: “Hükümetin bütün politikalarına bir çekidüzen verme ihtiyacı var.”
ABD’de sır tutmanın insan davranışları üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre ortalama bir insan yaklaşık 13 adet sır tutuyor, bunların en az beşini kimseyle paylaşmıyor.