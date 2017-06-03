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Terör tehdidiyle boşaltılan ‘Rock am Ring’den mesaj var: Ben iyiyim anne!


Almanya’da ilk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, tehdidin ortadan kalkmasının ardından devam etti. (Fotoğraf: Wolfgang Rattay/Reuters)

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