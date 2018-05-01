‘Terör suçu’ndan hükümlüler hariç: Öğrenci affından 500 bin kişi yararlanabilir

Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla ilişiği kesilen 500 bini aşkın öğrenci, üniversite eğitimine devam edebilecek.

İHA’nın haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TBMM’ye sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nda yer alan öğrenci affının detaylarını aktardı.

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Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ve kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

‘Terör suçu’ndan hüküm giyenler ile ‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar’ bu düzenlemeden yararlanamayacak.

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Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın öğrenci, üniversite eğitimine devam edebilecek.