‘Terör suçları’nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç ve suçluların ortaya çıkarılmasına yardım edenlere 10 milyon liraya kadar ödül verilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkında yönetmelik’ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Bu yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için, suçun 3713 sayılı kanun kapsamında bulunması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmıyor.

Ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak ödül komisyonunca belirlenecek.

Ödül komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, içişleri bakanının onayıyla 50 katına kadar artırılabilecek.