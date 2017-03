‘Terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. İştar Gözaydın tahliye edildi

İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. İştar Gözaydın yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.

Gözaydın son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu.

Hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından Gözaydın’ın yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. 94 gün tutuklu kalan Gözaydın, kararın ardından da tahliye edildi.

Kendisiyle biraz önce konuştum. Sağolsun Murat Dinçer'le birlikte evine teveccühen yola çıkıyorlar. — müthiş hissediyor — İskender Savaşır (@iskendersavasir) March 30, 2017

İştar Gözaydın kimdir?

İstanbul doğumlu İştar Gözaydın, Amerikan Kız Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinde, masterini New York University Law School’da yaptı. Çift anadal doktorası yaptı (hukuk ve siyaset sosyolojisi). 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.

1983 – 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim dalında, 1994 – 1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 1999 – 2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde (Bölüm başkanı olarak) çalıştı.

Emekli olduktan sonra 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Doğuş Üniversitesi önce Hukuk Fakültesi sonra Fen Edebiyat Fakültesinde (Dekan olarak) çalıştı. Bu sürede İngiltere ve ABD’deki üniversitelerde part-time ders verdi.

2015 yılı Şubat ayında aldığı teklif üzerine genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak üzere görevinden istifa etti. Adaylığı gerçekleşmemesi üzerine, 2015 ağustos ayında aldığı teklif üzerine Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Gediz Üniversitesi’ndeki görevinden Twitter’daki idam ve şiddet karşıtı paylaşımları gerekçe gösterilerek rektör tarafından uzaklaştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki bazı davalara uzman (bilirkişi) olarak çağrıldı.

Gözaydın, TC’nin ilk demokratik özel radyosu Açık Radyo’nun kurucuları arasındadır. Kuruluşundan tutuklanmasına kadar bu radyoda ‘Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / Johann Sebastian Bach’ adlı bir program ve bir dönem Ayşe Çavdar’la beraber ‘Yasaların Ruhu: Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe’ adlı bir program yaptı.

Din, devlet, siyaset, hukuk ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık, sivillik konuları üzerine çalışmalar yaptı, pek çok uluslar arası bilimsel makale hazırladı. Ayrıca aynı konular üzerine çeşitli gazete, dergi, televizyon, radyoda yazılar yazdı, programlara katılıp konuşmalar yaptı.

İştar Gözaydın’ın yayınlanmış kitapları arasında ‘Bir Toplumda Bir arada Yasamak için Akılda Tutulması Gerekenlere Dair El Kitabı’, ‘Müslüman Toplum’, ‘‘Laik’ Devlet: Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’, ‘Yurttaş 2000’, ‘Diyanet – Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi / The Management of Religion in Turkey’ var.

Tutuklandığında ‘Türkiye Tarihini Din Devlet Toplum İlişkileri Üzerinden Okumak’ konulu bir kitap üzerine çalışmaktaydı.

İştar Gözaydın’ın üyesi olduğu tek örgüt, kurucuları arasında olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir (şu anda adı Yurttaşlar Derneği). Gözaydın. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi cumhurbaşkanının seçimlere gölge düşürdüğünü belirterek siyasi partilere, medyaya, anayasal kurumlara ve hükümete çağrı yapan 76 akademisyen arasında yer aldı.