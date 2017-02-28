‘Terör örgütü propagandası’ndan dava açılan HDP’li Önlü için ‘zorla getirme’ kararı

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü için, ‘zorla getirme’ kararı verdi.

Önlü hakkında, Tunceli’de PKK’lıların cenazelerini alınması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçundan dava açılmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat günü görülen ve Önlü’nün avukatının da katılmadığı duruşmada HDP’li vekilin mahkemeye ‘günsüz’ zorla getirilmesine karar verildi.

Önlü’nün avukatına verilen zorla getirilme tebligatında gerekçe olarak, şöyle denildi: “Sanık adına ilimizdeki adresine çıkarılan davetiyenin bizzat kendisine tebliğ edildiği, sanık müdafiinin talebi üzerine Ankara adresine tebligat yazıldığı, talimat mahkemesinden gelen yazı cevabına göre davetiyenin tebliğ edilmeden bila ikmal geri gönderildiği anlaşılmış olması nedeniyle sanığın günsüz olarak zorla getirilmesi amacıyla mahal mahkemesine talimat yazılmasına.”

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.