‘Terör örgütü bağlantısı’ suçlaması: Türkiye vatandaşı Ebru Özkan İsrail mahkemesinde

Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.

AA’nın haberine göre Özkan, Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için gittiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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İsrail’in yurt içi gizli servisi Şin Bet, Özkan’ın, ‘ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak’, ‘bir terör örgütüyle bağlantısı olmak’ ve ‘yüzlerce dolarlık tutarı terör örgütüne göndermek’ ile suçlandığını açıkladı.

Özkan’ın bağlantısı olduğu iddia edilen kişi ya da örgütün ismi verilmese de İsrail medyasında Özkan’ın ‘Hamas’a para yardımı yapmak’la suçlandığı yazıldı.

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Ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

AA, Özkan’ın avukatının, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu cuma günü Özkan’ın davası hakkında İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtmiş ve “İsrail’in bu yanlış politikalarından ve insanlıkla bağdaşmayan acımasızca zulümden vazgeçmesi lazım” demişti.