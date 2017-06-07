‘Terör operasyonu’nda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri tutuklandı

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne 30 Mayıs tarihinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan 11 kişiden yedisi tutuklandı.

DHA 30 Mayıs tarihinde polisin terör operasyonu düzenlediğini ve gözaltılar yaptığını belirtmişti.

Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından verilen bilgiye göre tutuklananlardan Sultan Gökçek, Fırat Kıl ve Dilan Poyraz Grup Yorum üyesi.

Bu isimlerin yanısıra Alişan Gül, Umut Şener, Musa Kurt ve Kazan da tutuklandı.

Betül Varan, Özgür Gültekin, Dilan Ekin ve Bergün Varan ise serbest bırakıldı.

3.5 ay tutuklu kalmışlardı

Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek ve Abdullah Özgün 18 Kasım 2016 günü Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, gözaltına alınan üyelerin tamamı 23 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Kültür merkezinin kafesinin tadilatında çalışan işçiler Musa Varıcı, Cemil Varıcı, Mehmet Varıcı’ya ise ev hapsi verilmişti.