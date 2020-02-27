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Yaramazlara biraz batar!

Terör istatistiği: 102 uyruktan 7 bin 918 kişi sınırdışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye dek 7 bin 918 kişinin terör bağlantısı nedeniyle sınırdışı edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA Editör Masası’na katılan Soylu, ‘yabancı terörist savaşçılar (YTS)’ konusunda Türkiye’nin iyi bir sistem kurduğunu, sistemi dünyanın beğendiğini söyledi.

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İçişleri bakanı, diğer ülkelerin Türkiye’ye YTS’lerin gümrüklerden girmesi konusunda kurulan analiz sistemine hayran olduğunu belirterek “Şu ana kadar biz 102 uyruktan toplam 7 bin 918 kişiyi sınırdışı ettik” dedi.

Türkiye, geçen yılın ekim ayında Suriye’de YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı düzenlemiş, bu hareket sırasında ve sonrasında yakalanan IŞİD’lileri kendi ülkelerine sınırdışı etmeye başlamıştı.

Soylu, geçen kasım ayından bugün 253 YTS’nin ülkelerine gönderildiğini dile getirdi.

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PKK’ya katılım düşüyor

Soylu, ikna çalışmaları sonucunda 2016’da 49, 2017’de 135, 2018’de 165, 2019’da 273 PKK’lının teslim olduğunu, bu yıl da sayının 48’i bulduğunu dile getirdi.

İçişleri bakanı, PKK’ya 2014’te 5 bin 558, 2015’te 3 bin 884, 2016’da 703, 2017’de 161, 2018’de 136, 2019’da 130, bu yıl da beş kişinin katıldığını söyledi.

Soylu şöyle devam etti: “PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK’nın bugüne kadar tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56. Yani erkeklerden çok daha fazla kadınlar bulunmuş. Bunu tam anlamıyla bu noktaya taşıyabilmek ve Batı’dan bu konuda destek alabilmek için.”

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