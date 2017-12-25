‘Orman kanunu’ sadece 15 ve 16 Temmuz için geçerliymiş

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’nin sadece 15 ve 16 Temmuz’u kapsadığını açıkladı.

Ünal şöyle dedi: “Bir şeyi netleştirelim. O ifade, 15 Temmuz 2016 tarihinde, o gece ve gecenin devamı niteliğindeki 16 temmuz sabahıyla iligili. Bunların devamındaki eylemlerin bastırılması ibaresi var. 15 ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla bu ibare yazıldı. Daha sora gerçekleşen terör eylemlerini kapsamamaktır.”

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Dün yayınlanan KHK’da yer alan düzenleme tartışma yaratmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı, ‘iç savaş’ uyarısında bulunmuştu.

‘Ülkelerini canları pahasına koruyanlar için sorumluluk doğmasın diye…’

Mahir Ünal konunun ısrarla tekrar sorulması üzerine de şunları ekledi: “Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. O gece ve sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı, onlara dönük hukuki sorumluluk doğmasın diye yapılmıştır.”

Bu düzenlemeyi bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi dezenformasyondan ibarettir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘insanların birbirinin kafasına sıkacağı’ öngörüsünde bulunmuştu.