‘Terör alarmı’ nedeniyle ara verilen rock festivali kaldığı yerden

İlk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, bugün kaldığı yerden devam etti.

Otomobil yarışlarının yapıldığı Nürburgring alanında cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca sürecek festivale, dün ilk gününde ‘somut terör alarmı’ nedeniyle ara verilmişti.

Koblenz polisi, terör tehdidi olasılığına dikkati çekerek festival alanının tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirmişti. Festival alanına gelen 90 bin dolayındaki müziksever ise yapılan anons nedeniyle festival alanını kontrollü bir şekilde terk etmişti.

Almanya’nın en ünlü rock festivalinin açılışında Ramstein grubunun Almanya yerel saatiyle 22.30 sıralarında sahne alması bekleniyordu.

Festivale bugün devam edildi.

Facebook’tan açıklama yapan organizatör, alanın incelendiğini ve bir tehdidin olmadığını kaydetti. Polis de şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Ek güvenlik önlemi

Manchester’daki konser sonrasında yapılan terör saldırısı nedeniyle Rock am Ring festivali için bin 200 polisle ek güvenlik önlemi alınmıştı.

Rock am Ring festivali Almanya’da 1985 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.