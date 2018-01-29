Termik santrale karşı insan zinciri!

Eskişehir halkı kurulması planlanan kömür santraline karşı el ele tutuşarak eylem yaptı.

Sosyal medyada yapılan eylem çağrısı sonrası onlarca kişi bugün İstiklal Mahallesi’ndeki Porsuk Bulvarı’nda bir araya geldi.

Reklam

Eylemciler arasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da vardı. El ele tutuşan grubun ağızlarına maske taktıkları görüldü.

Porsuk çayının kenarında insan zinciri oluşturan grup termik santralden vazgeçilmesini istedi.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru şunları söyledi: “Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir’in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir.”

Konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup dağıldı.