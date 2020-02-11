Termessos Antik Kenti’ne yakın maden ocağına ‘ÇED gerekli değildir’ raporu

Antalya’daki Termessos Antik Kenti’ne yaklaşık 3.5 kilometre mesafede bulunan ve faaliyet süresi dolan maden ocağına “ÇED gerekli değildir” raporu verildi, işletme süresi uzatıldı.

Termessos antik kenti (Fotoğraf: kulturportali.gov.tr)

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Termessos Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 10 yıldır işletilen kalker ocağı, kırma eleme tesisinde kapasite artışı ve yer değişikliği için onay verildi. Böylelikle şirket Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda maden faaliyetini 11 yıl daha yapabilecek.

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Üretim kapasitesi 49 bin 920 tondan 350 bin tona çıkarılan şirket, 100 hektarlık ruhsat sahasında “ÇED gereklidir” raporuna gerek duyulmaması için faaliyet göstereceği alanı yasal sınır olan 25 hektarın altında belirledi. 24,31 hektarlık alanda malzeme çıkarması onaylanan şirketin, açık işletme yöntemiyle işletilecek projenin maliyeti ise 900 bin lira.

Söz konusu alan, kızılçam ormanlarının yaygın olduğu bir bölgede yer alıyor, fakat proje kapsamında ne kadar ağaç kesileceği henüz belli değil. Ayrıca alan yeraltı suyu kaynaklarının üzerinde bulunuyor.