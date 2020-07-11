Termal tesiste eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü.

Fotoğraf:AA

AA’nın haberine göre İ.K., ilçedeki bir termal tesiste konaklayan eşi Z.K. ve kayınvalidesi M. Ü.’yü ziyaret etti. Üçlü arasında kavga çıktı; İ. K, eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı.

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Daireden seslerin yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tesise giden ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tesis, giriş ve çıkışa kapatılırken Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Kaçan İsmail K’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.