‘Terlik’in ardından: Meyve tezgahındaki kavgada fırlatılan armut ‘silah’ sayıldı

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Bursa’da meyve satmak için tezgah açan iki kişinin kavgasında fırlatılan ‘armut’, mahkeme tarafından silah sayıldı.

53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk arasında ‘müşteri’ nedeniyle tartışma çıktı.

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Okestel ilçesine bağlı Ümitalan köyünün sakinleri 53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk, Ankara yolu üzerinde meyve tezgahları açtı. İkili arasında ‘müşteri paylaşımı’ nedeniyle kavga çıktı, kavga esnasında karşılıklı olarak elma ve armut fırlatıldı.

Konuk başına armut isabet edince, hafif yaralandı. Kavgayı yargıya taşıyan Konuk girişimiyle, Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hafif yaralama’ suçundan dava açıldı.

Mahkemede ifade veren ve tutuksuz yargılanan Kadıoğlu ile Günaçtı, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Para cezasına çevrildi

Hakim, ‘kasten yaralama’ suçundan Hatice Kadıoğlu’na 120 gün adli para cezası verdi. Hakim, sanık Kadıoğlu’nun üzerine atılı suçu, ‘yaralamaya elverişli’ olduğu için ‘silah’tan sayıldığı belirtilen armutla ile işlemesi nedeniyle cezayı 1/2 oranında artırıp, 180 gün adli para cezasına çıkardı.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 3 bin lira para cezasına çevrildi ve hüküm ertelendi.

Aynı davada yargılanan Günaçtı ise 75 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günaçtı’nın cezası, günlüğü 20 liradan bin 500 lira para cezasına çevrilirken, hükmün ertelenmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme, ayrıca sanıkların beş yıl içerisinde suç işlemeleri halinde verilen cezayı 24 eşit taksitte ödemesini, bir taksitin aksaması halinde ise bunların tamamının alınmasını, bu paranın ödenmemesi halinde de ödenmeyen günlük paraların hapse çevrilmesini karara bağladı.

Terlik de sayılmıştı

Denizli’de tartıştığı oğluna fırlattığı terlik ‘silah’ sayılarak hakkında dava açılan 62 yaşındaki Şenay Güzel, ilk duruşmada beraat etti.