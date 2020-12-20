Terkos Gölü’nde yasa dışı avlanan 2 ton balık suya bırakıldı

İstanbul’daki Terkos Gölü’nde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 2 ton balık, yetkililer tarafından yeniden suya bırakıldı.

Fotoğraf: neredekal.com

AA’nın haberine göre İsta​nbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma birimleri ve balıkçılık dernekleri, Terkos Gölü’nde yasa dışı ticari balıkçılık yapanlara yönelik denetim yaptı.

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Denetimde, avcılığa uygun olmayan av malzemeleri arasında sayılan 17 bin metre uzatma misina ağı ve 150 takım büyük boy pinter ağ ele geçirildi.

Ayrıca, misina ağ ve pinter içinde bulunan canlı 1500-1600 adet, yaklaşık 2 ton muhtelif balığa da el konuldu. Balıklar tekrar göl sularına bırakıldı.

Denetim sonucu üç kişiye idari para cezası uygulandı.