Terk edilen köpeğin yanına not bırakıldı: Babam salgın nedeniyle işini ve evini kaybetti; bana yeni yuva bulun

ABD’de, tasması bir ağaca bağlanarak terk edilen köpeğin yanında, sahibinin Covid-19 salgını nedeniyle işini ve evini kaybettiğinin yazılı olduğu not bulundu.

Fotoğraf: New York Post

Indiana eyaletinin Johson County bölgesinde bulunan 18 aylık köpeğin yanındaki notta şunlar yazıyordu: “Benim adım Roadie. Yavruyken evlat edinildim. Şımartılan bir kızdım. Babam bana kendi koltuğunu verirdi yatmam için. Ama salgın nedeniyle işini kaybetti. Sonra da evini. Bana artık bakamıyor.”

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“Otur”, “Kalk” gibi şeyleri anladığının yazılı olduğu notta, “Bana lütfen yeni bir yuva bulun” ifadeleri de yer alıyordu.

Hayvan barınağının görevlileri köpeği alıp Facebook’ta fotoğraf ve bilgilerini paylaştılar. Roadie’yle ilgili paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı. Bu, yeni bir yuva bulunduğu anlamına geliyor.

Barınağın müdürü Michael Delp salgın sürecinde terk edilen hayvanların sayısının arttıığını açıkladı.