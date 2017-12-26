Terim’le davalık olan federasyon: ‘Yine olsa yine yaparım’ dedi, iş akdini feshettik

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Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim’in sözleşmesi gereği talep ettiği 13 milyon lira için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı tazminat davasına Çağlayan’daki 17’inci İş Mahkemesi’nde başlandı.

İlk duruşmaya katılmayan tarafları avukatlar temsil etti.

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Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Terim’in Milli Takımlardaki görevi 14 Temmuz’da Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışmasının ardından 26 Temmuz’da son bulmuştu.

Terim’in avukatı, TFF’ye ihtarname çekerek sabit kur üzerinden faiz ve avukatlık masrafları hariç yaklaşık 13 milyon lira istemişti.

İkinci ihtarnameyi de çeken Terim’e federasyondan, “Mahkemeye gitsin” yanıtı gelmişti. Terim, federasyona çektiği ikinci ihtarnameden de sonuç çıkmaması üzerine dava açmıştı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, duruşmada söz alan TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, “Davacının dava dışı (restoran sahibi) Selahattin Aydoğdu’ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu fiil sonrası basın açıklaması yapmış ve bu açıklamasında, ‘Yine olsa yine yaparım’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkilim TFF, davacının bu beyanı üzerine iş akdinin fesih edilmesine karar vermiştir. Haklı nedenle fesih süresi ilk olay ile başlamış ardından basın açıklamasıyla müvekkilimin önüne gelmiştir ve iş akdi altı günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. İş akdinin feshi sırasında milli takım dünya kupası eleme maçı oynayacaktı. Bu durumda müvekkilim haklı neden olmasa teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle dünya kupası elemelerine katılamadık” dedi.

Mahkeme taraf avukatlarının bildirdikleri ancak sunmadıkları eksik delillerin mahkemeye sunulması için duruşmayı erteledi.

Müvekkilinin iş sözleşmesinin 6’ıncı maddesi uyarınca erken fesih hakkı kullanılarak feshedildiğini belirten Fatih Terim’in avukatı Rezzan Epözdemir, “Bu husus yazılı fesih bildirimi ile müvekkile bildirilmiştir. İşveren fesih sebebiyle bağlıdır. Daha sonra fesih sebebinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davalının, dava dışı Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaya ilişkin haklı nedenle fesih savunmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Epözdemir, “Bu davadaki talebimiz bakiye ücretine ilişkin değildir. Talebimiz cezai şart talebine ilişkindir. Bu talebimiz fahiş değildir. Buna ilişkin delillerimizi sunduk. Bu nedenle hakkaniyet indirimine gerek yoktur” dedi.

Sözleşme ne diyor?

TFF’nin sözleşmesindeki 6’ncı maddeye aykırı davrandığını savunan Terim, 3.5 milyon avroluk tazminatının faizi ve avukatlık masraflarıyla birlikte ödenmesini talep etti.

Sözleşmede, avro kurunun 3.67 liradan sabitlendiği açıklandı.

Terim, sabit kur üzerinden faiz ve avukatlık masrafları hariç yaklaşık 13 milyon lira istiyor. Dava süreci 1.5 yılı bulabilir.

Görevine 2013’ün ağustosunda başlayan Terim’le beş yıllık sözleşme imzalanmıştı. Terim’in mukavelesi, bitime 16 ay kala tek taraflı olarak feshedilmişti.

Terim, kalan sürenin tamamındaki alacaklarını isteseydi, 4.66 milyon avroya (bugünkü kurla 21.08 milyon TL) hak kazanacaktı. Ancak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le 12 aylık alacağı 3.5 milyon avro üzerinden anlaşmaya varan Terim, ilk ihtarnamede de bu rakamı istemişti.